Trabzonspor'da gündem Soumaoro ve Bilal Başacıkoğlu

Kadrosuna takviye yapmayı sürdürmek isteyen Trabzonspor'da gündeme, Lille forması giyen Adama Soumaoro ve Kayserispor ile sözleşmesini fesheden Bilal Başacıkoğlu geldi.

Ogenyi Onazi, Donis Avdijaj ve Fernandes ile sözleşmeleri fesheden bordo-mavililerde yabancı kontenjanında da büyük boşluk oluştu. 3 oyuncuyla yollarını ayırmasıyla birlikte kadrosunda 11 yabancı bulunan Karadeniz ekibinde transfer için kontenjan sıkıntısı ortadan kalktı.

Stoper hattı için Lille'de forma giyen 27 yaşındaki Adama Soumaoro ile ilgilenen Trabzonspor, kulübüyle kiralık olarak anlaşmak istiyor. Soumaoro da kulübünden ayrılmaya sıcak bakıyor.

Karadeniz ekibinin kanat alternatifi için gündemdeki isim ise Kayserispor ile sözleşmesini fesheden Bilal Başacıkoğlu...

Bonservisi elinde olan Başacıkoğlu menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi. Oyuncunun son durumu ile ilgili çalışmalar sürüyor.