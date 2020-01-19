19 Ocak 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da gündem Soumaoro ve Bilal Başacıkoğlu

Trabzonspor'da gündem transfer!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 19.01.2020

Kadrosuna takviye yapmayı sürdürmek isteyen 'da gündeme, forması giyen ve Kayserispor ile sözleşmesini fesheden geldi.

Ogenyi Onazi, Donis Avdijaj ve Fernandes ile sözleşmeleri fesheden bordo-mavililerde yabancı kontenjanında da büyük boşluk oluştu. 3 oyuncuyla yollarını ayırmasıyla birlikte kadrosunda 11 yabancı bulunan Karadeniz ekibinde transfer için kontenjan sıkıntısı ortadan kalktı.

Stoper hattı için 'de forma giyen 27 yaşındaki ile ilgilenen , kulübüyle kiralık olarak anlaşmak istiyor. Soumaoro da kulübünden ayrılmaya sıcak bakıyor.

Karadeniz ekibinin kanat alternatifi için gündemdeki isim ise Kayserispor ile sözleşmesini fesheden ...

Bonservisi elinde olan Başacıkoğlu menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi. Oyuncunun son durumu ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Trabzonspor'dan 2 takviye daha!

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