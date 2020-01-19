19 Ocak 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'dan 2 takviye daha!
Giriş Tarihi: 19.01.2020
Transfer çalışmaları sürüyor. Devre arasında şu ana kadar sadece Badou Ndiaye'yi kadrosuna katan yönetimin bir veya iki takviye daha yapması bekleniyor.
Takımdaki yabancı sayısı ve lisans talimatları nedeniyle uzun süredir transfer konusunda sıkıntı yaşayan bordo-mavili ekipte; Onazi, Avdijaj ve Fernandes ile yolların ayrılmasıyla kontenjan sorunu ortadan kalktı. Yabancı sayısı 11'e düşerken taraftarların transfer beklentisi arttı. Gündemdeki isimler ise stoper için Lille forması giyen Adama Soumaoro ve kanatlar bölgesine bonservisi elinde bulunan Bilal Başakçıoğlu... Yönetimin önümüzdeki hafta içerisinde gerekli adımları atarak eksik mevkileri takviye edeceği belirtiliyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar d��nüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...