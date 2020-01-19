19 Ocak 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan 2 takviye daha!

Trabzonspor'dan 2 takviye daha!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 19.01.2020

Transfer çalışmaları sürüyor. Devre arasında şu ana kadar sadece Badou Ndiaye'yi kadrosuna katan yönetimin bir veya iki takviye daha yapması bekleniyor.

Takımdaki yabancı sayısı ve lisans talimatları nedeniyle uzun süredir transfer konusunda sıkıntı yaşayan bordo-mavili ekipte; Onazi, Avdijaj ve Fernandes ile yolların ayrılmasıyla kontenjan sorunu ortadan kalktı. Yabancı sayısı 11'e düşerken taraftarların transfer beklentisi arttı. Gündemdeki isimler ise stoper için Lille forması giyen Adama Soumaoro ve kanatlar bölgesine bonservisi elinde bulunan Bilal Başakçıoğlu... Yönetimin önümüzdeki hafta içerisinde gerekli adımları atarak eksik mevkileri takviye edeceği belirtiliyor.

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