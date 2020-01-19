Ahmet Ağaoğlu transfer için devreye girdi!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer etmek istediği oyuncu için devreye girdi. Başkan Ağaoğlu bu transferi gerçekleştirerek kadrosuna takviye yaparken rakiplerine de çalım atmak istiyor.

Trabzonspor Onazi'nin ardından Avdijaj ve Fernandes ile sözleşmeleri feshetmişti. Savunma hattı için oyuncu arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da ilk sırada Göztepeli Alpaslan Öztürk yer alıyordu.

26 yaşındaki oyuncu için girişimler devam ederken transfer için vites yükseltildi. Bordo-mavililerde Alpaslan'ın, ön libero ve sağ bekte de görev yapabilmesi nedeniyle teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de bu ismi istediği öğrenildi.

BAŞKAN AĞAOĞLU BİZZAT İLGİLENİYOR!

Yeni Asır'ın haberine göre; devrede Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da uzun süredir gündeminde olan Alpaslan'ın transferiyle Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun bizzat ilgilendiği öğrenildi. 1.5 yıl daha Göztepe ile sözleşmesi olan Alpaslan için Ağaoğlu'nun Göztepe'ye takas artı para önereceği iddia ediliyor.