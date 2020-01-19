19 Ocak 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu transfer için devreye girdi!

F.Bahçe ve G.Saray istedi! Trabzonspor alıyor...
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 19.01.2020 Giriş Tarihi: 19.01.2020

Başkanı , ve 'ın da etmek istediği oyuncu için devreye girdi. Başkan Ağaoğlu bu transferi gerçekleştirerek kadrosuna takviye yaparken rakiplerine de çalım atmak istiyor.

Onazi'nin ardından Avdijaj ve Fernandes ile sözleşmeleri feshetmişti. Savunma hattı için oyuncu arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da ilk sırada Göztepeli yer alıyordu.

26 yaşındaki oyuncu için girişimler devam ederken için vites yükseltildi. Bordo-mavililerde Alpaslan'ın, ön libero ve sağ bekte de görev yapabilmesi nedeniyle teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de bu ismi istediği öğrenildi.

BAŞKAN AĞAOĞLU BİZZAT İLGİLENİYOR!

Yeni Asır'ın haberine göre; devrede ve 'ın da uzun süredir gündeminde olan Alpaslan'ın transferiyle Trabzonspor'un Başkanı 'nun bizzat ilgilendiği öğrenildi. 1.5 yıl daha ile sözleşmesi olan Alpaslan için Ağaoğlu'nun Göztepe'ye takas artı para önereceği iddia ediliyor.

Trabzonspor'da gündem transfer! haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'da gündem transfer! Trabzonspor'da gündem transfer!
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Tüm bilgiler... Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Tüm bilgiler...
Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı! Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör