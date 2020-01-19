MAÇ SONUCU | Trabzonspor 6-0 Kasımpaşa | ÖZET

Süper Lig’in 18’inci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı 6-0 mağlup etti. Yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile çıktığı ikinci resmi maçından da galibiyetle ayrılan bordo mavililer, ligde ise son üç maçını da galibiyetle tamamlamış oldu. Trabzon ekibi ayrıca son iki lig maçında ise 6'şar gol kaydetti. Kasımpaşa ise bu sonuçla ligde son üç maçından da puan çıkaramadı.

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, hafta içinde Yukatel Denizlispor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçının 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, kalede Erce Kardeşler'in yerine, sakatlığının ardından takıma dönen Uğurcan Çakır'a görev verdi. Genç teknik adam, Abdulkadir Parmak'ı yedek kulübesine çekerken, Ganalı forvet Caleb Ekuban'ı ilk 11'de oynattı.

En son ligin 3. haftasındaki Fenerbahçe maçında ilk 11'de görev alan Ekuban, sakatlığının ardından 14 hafta sonra 11'de şans buldu.

STURRIDGE YİNE YOK

Trabzonspor'un İngiliz golcüsü Daniel Sturridge, Kasımpaşa maçı kadrosunda da yer almadı.

Antalya kampında sakatlık yaşayan golcü oyuncu, Yukatel Denizlispor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından ikinci yarının ilk haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında da kadroya dahil edilmedi.

Bordo-mavililerde, sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz da forma giyemedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

12'nci dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında arka direkte altıpasın üzerinde topla buluşan Ekuban'ın kafayla vuruşunda Fatih kaleyi bulan meşin yuvarlağı kontrol etti.



18'inci dakikada Hajradinovic'in ceza sahasının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutta Uğurcan topu kontrol etti.



25'inci dakikada ceza sahası sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sosa'nın doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak kaleci Fatih'in solundan ağlarla buluştu: 1-0.



26'ncı dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasına arka direkte altıpasın üzerinde topla buluşan Sörloth'un kafayla vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.



29'uncu dakikada ceza sahası sol çaprazında topu rakibinden çalan Nwakaeme, meşin yuvarlağı sağına çekip vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu: 3-0.



39'uncu dakikada Koita'nın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan son anda dokunarak kornere çeldi.



46'ncı dakikada ceza sahası yayının solundan kaleye doğru giden Sörloth'u formasından çekerek durduran Fernandes, hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kart ile cezalandırarak ikinci sarı kart ile oyundan ihraç edildi.



55'inci dakikada Nwakaeme orta sahadan aldığı topla birlikte ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı, Sörloth arka direkte boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.



72'nci dakikada Serkan sağ kanattan rakiplerinden sıyrıldıktan sonra topu altıpasın önündeki Sörloth'a çıkardı, onun uygun pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



83'üncü dakikada Serkan'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Nwakaeme'nin kontrol ettikten sonra kaleye gönderdiği meşin yuvarlak kaleci Fatih'in solundan ağlarla buluştu: 5-0.



88'inci dakikada Doğan'ın sol kanattan ortasında Serkan'ın altıpas çizgisi üzerinden kafayla vuruşunda top üst direğe çarpıp Sörloth'un önünde kaldı, onun boş kaleye kafayla vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 6-0.



Karşılaşma 6-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Üç oyuncu sakatlıktan döndü

Trabzonspor'da ligin 16. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Yusuf Sarı ile 17. haftadaki Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde sakatlanan Uğurcan Çakır ile Filip Novak, Kasımpaşa maçıyla takıma döndü.

Uğurcan maça ilk 11'de başlarken, Yusuf Sarı ile Novak ise yedek kulübesinde yer aldı.

Maça yoğun ilgi

Trabzonsporlu taraftarlar, Kasımpaşa karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.

Bordo-mavili taraftarlar, Medical Park Stadyumu tribünlerinin tamamına yakınını doldurarak ikinci yarının ilk karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı.

Bu arada, Kayserispor ile sözleşmesini feshettikten sonra Trabzonspor'un gündeminde yer alan sol kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu da Medical Park Stradyumu'na gelerek karşılaşmayı tribünden takip etti.