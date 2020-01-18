18 Ocak 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Ivanildo Fernandes'in sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 Giriş Tarihi: 18.01.2020

ekiplerinden , sezon başında 'dan kiraladığı 'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten 'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile Ivanildo Jorge Mendes Fernandes arasındaki, 02.08.2019 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

Trabzonspor'da iki ayrılık birden! haberin devamı

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