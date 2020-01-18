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Trabzonspor'da Ivanildo Fernandes'in sözleşmesi feshedildi
Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 Giriş Tarihi: 18.01.2020
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, sezon başında Sporting Lizbon'dan kiraladığı Ivanildo Fernandes'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Şirketimiz ile Ivanildo Jorge Mendes Fernandes arasındaki, 02.08.2019 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
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