Trabzonspor'da Donis Avdijaj ve Ivanildo Fernandes'in sözleşmeleri feshedildi

Transfer çalışmalarını sürdüren ve Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi renklerine bağlayan Trabzonspor, sezon başında kadrosuna kattığı Donis Avdijaj ve Ivanildo Fernandes'in sözleşmelerini feshetti.

Trabzonspor Kulübü, kanat oyuncusu Donis Avdijaj'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.



Trabzonspor'un sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ancak bekleneni veremeyen Kosovalı oyuncusu Donis Avdijaj ile yolları ayırdı. Yönetim ve teknik heyetin ortak kararı ile devre arası kampına götürülmeyen, transfer görüşmesi için izin verilmesi nedeniyle de bir süredir takımla antrenmanlarda yer almayan oyuncuyla yabancı kontenjanında yer açmak için karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğine yer verilirken, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.



Öte yandan İskoçya Ligi takımlarından Hearts ile de temas halinde olduğu kaydedilen Avdijaj, Trabzonspor forması ile çıktığı 18 resmi maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

FERNANDES ÇAYKUR RİZESPOR YOLUNDA

Çaykur Rizespor, bordo-mavili kulüple yollarını ayıran Fernandes ile sezon başında da ilgilendiği ancak oyuncunun tercihini Trabzonspor'dan yana kullandığı ifade edildi.

Çaykur Rizespor'un Portekizli oyuncuyu transfer etmek istemesindeki bir diğer neden ise Fernandes'in takımın önemli isimlerinden Mohamed Abarhoun ile daha önce Portekiz ekibi Moreirense'de birlikte forma giymesi.

Fernandes'in transferinde ufak detayların kaldığı, 23 yaşındaki savunma oyuncusunun birkaç gün içinde Çaykur Rizespor forması giyeceği kaydedildi.