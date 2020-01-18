18 Ocak 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor ikinci yarıya moralli başlamak istiyor

Fırtına ikinci yarıya moralli başlamak istiyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.01.2020

, yeni Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde 'de çıkacağı ilk müsabakada 'yı yenerek ligin ikinci devresine moralli başlamayı hedefliyor.

Bordo-mavililer, 'in 18. haftasında yarın sahasında Kasımpaşı'yı konuk edecek. Saat 16:00'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı, Zorbay Küçük yönetecek. Yardımcılıklarını ise Aleks Taşcıoğlu ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Ligin ilk yarısında 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan bordo-mavililer 32 puan toplarken, yarın yeni Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde de ligdeki ilk resmi sınavına çıkacak. Bordo-mavili ekip, Çimşir'in ilk resmi sınavına Son 16 Tur mücadelesinde Denizlispor maçıyla çıkmış ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

İki takım arasında 22. randevu

ile yarın oynanacak mücadele ile birlikte Süper Lig'de 22. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde oynadığı 21 maçın 9'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 34 kez havalandırırken, Kasımpaşa 28 golle karşılık verdi.

Trabzon'daki maçlar

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 10 maçta ise bordo-mavililerin 6 galibiyeti bulunurken, Kasımpaşa'nın ise 2 galibiyeti bulunuyor. 2 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadılar. ekibi attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 15 gol gördü. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında 'da oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Muhtemel ilk 11

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, (Kamil ), Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Sörloth 11 ile çıkması bekleniyor.

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