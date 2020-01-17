Sörloth füze gibi

Süper Lig'in ilk yarısında skora en çok katkı sağlayan isim olan Norveçli golcü Alexander Sörloth'un yakaladığı başarılı performans piyasa değerine de yansıdı.

Norveçli golcü oyuncu, piyasa değerini 6 milyon Euro'dan 10 milyon Euro'ya yükselterek takımda en çok değer kazanan oyuncu oldu. Sörloth'u, değerini 6 milyon Euro'dan 8 milyon Euro'ya yükselten Uğurcan Çakır ve 400 bin Euro'dan 1.5 milyon Euro'ya yükselten Yusuf Sarı takip etti.

7 İSİM AYNI KALDI

7 oyuncunun piyasa değerlerinde ise değişiklik yaşanmadı. Bordo-mavililerde Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Gaston Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban ve Salih Karvazlı mevcut piyasa değerlerini koruyan isimler oldular.