17 Ocak 2020, Cuma
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Sörloth füze gibi
Giriş Tarihi: 17.01.2020
Süper Lig'in ilk yarısında skora en çok katkı sağlayan isim olan Norveçli golcü Alexander Sörloth'un yakaladığı başarılı performans piyasa değerine de yansıdı.
Norveçli golcü oyuncu, piyasa değerini 6 milyon Euro'dan 10 milyon Euro'ya yükselterek takımda en çok değer kazanan oyuncu oldu. Sörloth'u, değerini 6 milyon Euro'dan 8 milyon Euro'ya yükselten Uğurcan Çakır ve 400 bin Euro'dan 1.5 milyon Euro'ya yükselten Yusuf Sarı takip etti.
7 İSİM AYNI KALDI
7 oyuncunun piyasa değerlerinde ise değişiklik yaşanmadı. Bordo-mavililerde Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Gaston Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban ve Salih Karvazlı mevcut piyasa değerlerini koruyan isimler oldular.
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