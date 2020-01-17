17 Ocak 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Novak ve Uğurcan alarmı

Novak ve Uğurcan alarmı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.01.2020

'da sakatlıkları bulunan sol bek Novak ile kaleci Uğurcan Çakır'ın pazar günü oynanacak maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

Kulüp sağlık heyeti bu oyuncuların durumlarıyla ilgili olarak teknik heyeti sürekli bilgilendirirken, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in futbolcuları riske etmeyi düşünmediği iddia edildi. Bu arada bordo-mavili takımda hafif sakatlıkları bulunan Sturridge ve Yusuf Sarı'nın ise oynayabilecek seviyede olduğu ifade edildi.


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