Novak ve Uğurcan alarmı

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan sol bek Novak ile kaleci Uğurcan Çakır'ın pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

Kulüp sağlık heyeti bu oyuncuların durumlarıyla ilgili olarak teknik heyeti sürekli bilgilendirirken, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in futbolcuları riske etmeyi düşünmediği iddia edildi. Bu arada bordo-mavili takımda hafif sakatlıkları bulunan Sturridge ve Yusuf Sarı'nın ise oynayabilecek seviyede olduğu ifade edildi.



