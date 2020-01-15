Trabzonspor'da Onazi ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Ogenyi Onazi ile sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığını açıkladı. 27 yaşındaki futbolcu da resmi sosyal hesabından paylaşım yaptı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Şirketimiz ile Ogenyi Eddy Onazi arasındaki, 04.08.2016 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."
Ogenyi Onazi de resmi sosyal medya hesabından ayrılığa dair açıklama yaptı. Onazi;
"Bana ilk günden bu yana göstediğiniz saygıyı ve tutkuyu asla unutmayacağım. Kalbimde her biriniz için ayrı bir yer var. Hepinize mutluluklar diliyorum çünkü siz bunu hak ediyorsunuz. Bu sezon için iyi şanslar." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Denizlispor ile sözleşme imzalaması beklenen oyuncu, paylaşımın konumunu da "Denizli" olarak belirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...