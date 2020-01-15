15 Ocak 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Onazi ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da ayrılık! Resmen açıklandı...
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 Giriş Tarihi: 15.01.2020

ekiplerinden , Ogenyi ile sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığını açıkladı. 27 yaşındaki futbolcu da resmi sosyal hesabından paylaşım yaptı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile Ogenyi Eddy arasındaki, 04.08.2016 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."

Ogenyi Onazi de resmi sosyal medya hesabından ayrılığa dair açıklama yaptı. Onazi;

"Bana ilk günden bu yana göstediğiniz saygıyı ve tutkuyu asla unutmayacağım. Kalbimde her biriniz için ayrı bir yer var. Hepinize mutluluklar diliyorum çünkü siz bunu hak ediyorsunuz. Bu sezon için iyi şanslar." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Denizlispor ile sözleşme imzalaması beklenen oyuncu, paylaşımın konumunu da "Denizli" olarak belirtti.

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