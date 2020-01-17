Değerli Fırtına
Fırtına’nın kadro değerinde 8 milyon 225 bin Euro’luk artış yaşandı. Bordo-mavililerde 13 oyuncunun piyasa değeri artarken, 7 isim de değer kaybetti. 7 futbolcu aynı kaldı.
Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt'ta Ocak ayında yapılan son güncellemeye göre; bordo-mavililerde 13 oyuncunun piyasa değerinde toplamda 8 milyon 225 bin euro'luk artış oldu. Uğurcan Çakır piyasa değerini 6 milyon euro'dan 8 milyon euro'ya, Hüseyin Türkmen 3 milyon Euro'dan 3.5 milyon euro'ya, Majid Hosseini 2.5 milyon euro'dan 3 milyon euro'ya, Filip Novak 3.3 Milyon euro'dan 3.5 milyon euro'ya, Abdurrahim Dursun 100 bin euro'dan 500 bin euro'ya, Serkan Asan 100 bin euro'dan 575 bin euro'ya, Doğan Erdoğan 500 bin euro'dan 800 bin euro'ya, Abdulkadir Parmak 2.5 milyon euro'dan 3.2 milyon Euro'ya, Jose Sosa 2 milyon euro'dan 2.5 milyon euro'ya, Anthony Nwakaeme 3.5 milyon euro'dan 4 milyon euro'ya, Fıratcan Üzüm 100 bin Euro'dan 150 bin euro'ya, Yusuf Sarı 400 bin euro'dan 1.5 milyon euro'ya, Alexander Sörloth 6 milyon euro'dan 10 milyon euro'ya yükseltti.
ZİRVE ABDÜLKADİR'İN
Güncellemenin ardından Trabzonspor'un piyasa değeri en yüksek oyuncusu 1 milyon euro'luk değer kaybı yaşamasına rağmen yine Abdülkadir Ömür oldu. Menisküs ameliyatı nedeni ile uzun süre sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür, 14 milyon euro ile takımın piyasa değeri en yüksek oyuncusu konumunda. Abdülkadir'in ardından 10'ar milyon euro ile Sörloth ve Sturridge, 8 milyon euro ile Uğurcan Çakır takımın piyasa değeri en yüksek diğer isimleri olarak ön plana çıktı.
STURRIDGE VE PARMAK
En çok değer kaybeden isim sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür ile Daniel Sturridge oldu. Yapılan son güncelleme ile birlikte Abdülkadir'in piyasa değeri 15 milyon Euro'dan 14 milyon euro'ya, Sturridge'nin piyasa değeri ise 11 milyon euro'dan 10 milyon euro'ya geriledi. Bordo-mavililerde John Obi Mikel 2 milyon euro'dan 1.5 milyon euro'ya, Ogenyi Onazi 2.5 milyon euro'dan 2 milyon euro'ya, Donis Avdijaj 1.5 milyon euro'dan 1.3 milyon euro'ya, Ivanildo Fernandes 1.2 milyon euro'dan 1 milyon euro'ya ve Joao Pereira değeri 500 bin euro'dan 400 bin euro'ya gerileyen isimler oldu.
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