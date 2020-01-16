16 Ocak 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da iki yolcu daha

Trabzonspor'da iki yolcu daha
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 16.01.2020

, yabancı kontenjanında yer açabilmek ve harcama limitlerini düşürebilmek için kadrosundan bazı oyuncuları gönderme kararı almıştı. Bu doğrultuda Onazi ile yollarını ayıran bordo-mavililer, ve Donis Avdijaj'ın sözleşmesini de feshetmeyi planlıyor.

Sezon başında 'dan transfer edilen ancak beklenen performansı sergileyemeyen 'in eski kulübüne geri dönmesi beklenirken, Avdijaj'ın ilk etapta kiralanması planlandı ancak beklenen teklifler gelmedi.

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