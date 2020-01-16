Trabzonspor'da iki yolcu daha

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Fotomaç'a özel açıklamalarda bulundu. Sörloth, "İnsanların burada takıma ne kadar aşık olduğunu bildiğimden şampiyonluk düşüncesini aklıma getirdiğim zaman yüzümde bir gülümseme oluşuyor. Taraftarımız şampiyonluğu hak ediyor." dedi.