Alexander Sörloth: Taraftarımız şampiyonluğu hak ediyor

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Fotomaç'a özel açıklamalarda bulundu. Sörloth, "İnsanların burada takıma ne kadar aşık olduğunu bildiğimden şampiyonluk düşüncesini aklıma getirdiğim zaman yüzümde bir gülümseme oluşuyor. Taraftarımız şampiyonluğu hak ediyor." dedi.

26 maçta 15 gol atan ve 5 de asist yaparak inanılmaz bir katkı sunan Kuzey'in Kralı lakaplı Sörloth, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Fotomaç'a özel açıklamalar yapan Norveçli forvet, "İnsanların burada takımlarına ne kadar aşık olduğunu bildiğimden şampiyonluk düşüncesini aklıma getirdiğimde yüzümde gülümseme oluşuyor. Çünkü hak ettiklerini düşünüyorum. Ama bu konudaki en önemli şey direkt geleceğe bakmadan maç maç değerlendirmek. Çünkü maç maç düşünmeden başarılı olmak zor. Çok iyi bir takımımız var ve şu an da çok iyi bir konumdayız. Dolayısıyla çok ciddi bir şansımız olduğunu düşünüyorum" dedi.

"DAHA ÇOK KATKI YAPACAĞIM"

Sörloth şöyle devam etti: "Olabildiğince gol ve asist yaparak takıma katkı sağlamak istiyorum. Şu andan daha fazlasını yaparsam takıma katkı sağlamış olacağım. O yüzden bir sayı hedefim yok. Gol krallığı konusunda çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü önemli olan takımın kazanması. Dolayısıyla gol krallığı yarışında önde olmak veya gol kralı olmak gibi bir hedefim yok. Gelmeden önce Türkiye'de taraftarların ne kadar tutkulu olduğunu biliyordum. Maçların Türkiye'de diğer liglere göre biraz daha açık oynandığını düşünüyorum. Bir santrfor olarak bu beni çok memnun eden bir durum. Çünkü ben koşular yapmayı seven bir oyuncuyum.

"TÜRKİYE İLE İNGİLTERE AYNI"

İskandinavya'da yaptığımız antrenmanlarda fiziksel güç üzerine çalışıyorduk. Çok fazla koşuyorduk. İngiltere'deki sistemin buraya benzediğini söyleyebilirim. Çünkü çok fazla maç oynadığınız için antrenmanlar hafif tempolu geçiyordu. Türkiye'deki sistemin de böyle geçtiğini düşünüyorum.

"TRONDSEN İYİ BİR ARKADAŞIM"

Sörloth, bir dönem ismi Trabzonspor ile anılan Trondsen ile ilgili de şöyle konuştu: "Trondsen orta sahanın birçok bölgesinde oynayabiliyor. Çok iyi bir oyuncu. İyi bir sol ayağı var. Farklı bölgelerde oynayabilen birisi. Ama çok iyi arkadaşım olduğu için çok fazla görüş belirtmesem iyi olur.

"İLGİ İNANILMAZ"

Geldikten sonra beni en çok şaşırtan şey futbola olan ilgi. Burada futbola olan ilgiyi biraz tahmin edebiliyordum ama bu kadar olabileceği konusunda hiçbir fikrim yoktu. Ne zaman sokağa çıksam birisi isminizi bağırabiliyor. Bu gerçekten çok ilginç bir durum.

"STURRIDGE HARİKA BİR FUTBOLCU"

Sturridge harika bir oyuncu ve inanılmaz bir sol ayağı var. Topu aldığında ve yüzünü kaleye döndüğü her an topu bana baktığında topu bana atacağını hissediyorum. Bu da benim işimi kolaylaştırıyor. Kendisi ile oynamak benim için zevk.

"VAR ÇOK BEKLETİYOR"

VAR bazı pozisyonlarda benim de işime yaradı. Bazı pozisyonlarda benim lehime kararlar çıktı. Ama bazı pozisyonlarda 5 dakikaya yakın bekliyorsunuz. Bu durumda belki duygu biraz azalıyor ama bence gelişen bir sistem.

"BURADA MUTLUYUM"

Şu an burada bulunmaktan, takımda olmaktan mutluyum. Takım arkadaşlarımla hocalarımla çok mutluyum. Başkanımızın bana yaklaşımı çok güzel. Dolayısıyla gelecekte de burada olma fırsatım olursa burada olmak isterim. Burada olabildiğim kadar olmak isterim. Burada insanlarla aram çok iyi ve herkes gerçekten bana çok iyi davranıyor.

"DAHA İYİ SAVUNMA"

İkinci yarının geri kalanıyla alakalı neler yapmamız gerektiğini ve taktiksel anlamda neleri değiştirebileceğimizi çalıştık. Dolayısıyla çok verimli bir kamp oldu. Özellikle sezonun ilk yarısında olumsuz olarak bakacak olursak defansif anlamda sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorum. Belki orada biraz eksik kaldık. Daha iyi defans yapabilirdik. Zaten devre arası çalışmalarında da bunun üzerine odaklandık.

"ÖZGÜVEN KAZANDIM"

En çok maç oynadığım liglere bakarsanız o liglerde attığım gol sayısının fazla olduğunu görürsünüz. Belçika ve Hollanda'da az gol atmam oynama süresiyle alakalı. Daha çok oynayınca daha çok gol atıyorum. Bu size belli bir özgüven kazandırıyor. Ben de ilk geldiğimde üç gol atmayı başarmıştım. Bu da hem hocamın bana olan inancını artırdı hem de ben özgüven kazandım.

"ÇİMŞİR BAŞARILI OLUR"

Eski hocamızla alakalı kötü şeyler söyleyecek değilim. Kendisiyle ilgili çok iyi zamanlar geçirdik. Yeni hocamızla birlikte yeni dokunuşlar üzerinde çalışıyoruz. Kadro olarak zaten aynıyız. Bu konuda çok pozitifim kendisinin çok iyi şeyler başarabileceğini düşünüyorum.

"SÜRAT PATENİ MADALYAM VAR"

Tabii ki daha önce farklı dallarda spor yaptım. Sürat patani yaptım, hız kazandım, sürat kazandım, patlayıcılık kazandım. Hentbol sayesinde diri kalmayı, ayakta kalmayı başardım. Farklı dallarda spor yaparsanız bu size farklı özellikler kazanabilir. 13 yaşındayken sürat pateninde Avrupa Şampiyonası'na katıldım ve 7. olmuştum. Norveç'te ise madalyalar kazanmışlığım var.

KONSOL OYNUYORUM

Trabzon'da yanımda ailemden biri varsa yürüyüşlere çıkıyoruz, restoranlara gidiyoruz. Yalnız olduğumda evde konson oyunları oynamaya çalışıyorum.

SÖRLOTH'UN ENLERİ

En sevdiğim kitap: SNOWMAN

İdöl aldığı kişi: DIDIER DROGBA

En sevdiğim yemek: KÖFTE

Aktif oyunculardan en iyi 11'i: Ter Stegen, Alexander-Arnold, Van Dijk, Sergio Ramos, Robertson, Kante, De Bruyne, Modric, Ronaldo, Messi, Mbappe