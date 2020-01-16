Trabzonspor'dan Alpaslan Öztürk hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, gözünü Türk oyunculara çevirdi. Bordo-mavili yönetim, transfer dönemi içerisinde kadrosundaki yerli oyuncu sayısını artırma kararı aldı. Göztepe’nin 26 yaşındaki stoperi Alpaslan Öztürk bunlardan biri olabilir.

Trabzonspor'da devre arası kampının ardından teknik heyet bir stoper ve kanat alınma konusunda yönetim kurulu ile fikir alışverişinde bulundu. Bu doğrultuda temaslarını sürdüren yönetim kurulu ağırlıklı olarak yabancı futbolcular üzerinde dururken, teknik heyetin kadrodaki yerli sayısını da artırmak istediği öğrenildi. Daha önce 3 veya 4 kez kampa katılan genç oyuncuların daha fazla forma şansı bulabilmesi için kiralık olarak gönderilmeleri fikri kabul görürken, yerli alternatifi için de alternatif isim arayışları başladı. Bordomavili takımın Göztepe'nin 26 yaşındaki ön liberosu Alpaslan Öztürk ile de bu doğrultuda ilgilendiği ancak henüz kulübüne resmi teklifte bulunulmadığı ifade edildi. Sarı-kırmızılılarda sezon başından bu yana stoper mevkiisinde gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken futbolcu attığı 3 golle de skorer kimliğini konuşturmuştu. Fırtına, sağ bek ve stoperde de oynayan başarılı oyuncu için harekete geçebilir. Yönetimin Göztepe ile görüşmelere başlayacağı belirtiliyor. Kulübüyle 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan, ancak başta Fenerbahçe olmak üzere bazı Avrupa takımlarıyla da anılan Öztürk için bonservis pazarlığı gerçekleştirilecek. Oyuncunun birkaç mevkiide iyi performans gösteriyor olması kadar, gelecek sezondan itibaren yabancı sınırının düşeceğini göz önünde bulunduran Fırtına'nın bu nedenle Alpaslan'ı istediği belirtiliyor.