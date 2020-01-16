16 Ocak 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da hedef kupa

Fırtına'da hedef kupa
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 16.01.2020

, son 16 turu ilk maçında bugün konuk edeceği karşısında, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

Bu sezon hem hem de 'nda zirve hedefleyen , kupa son 16 turu ilk maçında bugün sahasında ile karşı karşıya gelecek. Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak 23 Ocak'ta oynanacak rövanş karşılaşması öncesi avantaj elde etmek istiyor.

8 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Ligde ilk kez mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başaran ekibi, 14 final maçının 8'inde kupa şampiyonluğuna ulaştı. Bordo-mavili takım, 2'şer kez Beşiktaş ve , 1 kez de Galatasaray, Bursaspor, ve karşısında kupayı kazanma başarısı göstermişti.

EKSİKLER VAR

Trabzonspor'da maçı öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Transfer görüşmeleri için izin verilen Avdijaj da kadroda yer almayacak. Ayrıca sakatlıkları nedeniyle hafta boyunca takımla yeteri kadar çalışma imkanı bulmayan Novak, Uğurcan da yok; Sturridge de dinlendirilebilir.

10 YILLIK ÖZLEM

Ziraat Türkiye Kupası'nı 8 kez müzesine götüren ve en son 2009-2010 sezonunda bu kupayı kazanan bordo-mavililer, 10 sezondur süren kupa hasretini sonlandırmak istiyor. Son olarak 'da oynanan final maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan Karadeniz devinin o günden bu yana bir daha yüzü gülmedi.

KÜÇÜK YÖNETECEK

Süper Lig'in 18'inci haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Pazar günü saat 16.00'da oynanacak Trabzonspor- Kasımpaşa karşılaşmasını Zorbay Küçük yönetecek. Karadeniz ekibi, bölgesi hakemi ile bugüne kadar toplamda 2 maça çıktı ve Malatyaspor'u 2-1, Karabükspor'u 3-0 yendi.

Trabzonspor'da ayrılık! Resmen açıklandı... haberin devamı


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı Trabzonspor'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı
Trabzonspor'da iki yolcu daha Trabzonspor'da iki yolcu daha
Hüseyin Çimşir: Tek gerçek Trabzonspor Hüseyin Çimşir: Tek gerçek Trabzonspor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör