08 Ocak 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor günü tamamladı

Trabzonspor günü tamamladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2020

İkinci devre kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren , ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından akşam antrenmanı gerçekleştirdi.

Hazırlık maçında ile 0-0'lık skorla yenişemeyen bordo mavililerde, bu müsabakada forma giymeyen futbolcular toparlanma çalışması gerçekleştirdi. 18.30'da teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından dinlenmeye geçen bordo mavili futbolcular, yarın yapacakları çift antrenman ile birlikte hazırlıklarını sürdürecek.

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