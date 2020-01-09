09 Ocak 2020, Perşembe
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Ndiaye dinamizm kattı
Giriş Tarihi: 09.01.2020
Bordo-mavililerin yeni transferi Badou Ndiaye, ilk maçında hazır bir görüntü sergiledi. Orta sahada Obi Mikel ile birlikte yan yana oynayan Senegalli futbolcu, takıma dinamizm kattı.
Rakibe pres yaparak sürekli hareket halinde olan Ndiaye, maçın bir bölümünü de 10 numara olarak oynadı ve ileri çıkışlarda takımının hücum organizasyonlarının başında yer aldı. Teknik patron Çimşir onun için, "Ndiaye'yi iyi tanıyorum. Stoke City'de çok fazla süre almadı. Maç eksiği var ama iştahı, arzusu, arkadaşlarıyla uyumu iyi. En kısa sürede adaptasyonu atlatacağını düşünüyorum" dedi.
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