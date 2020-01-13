Trabzonspor resmen açıkladı! Tam 23 milyon Euro...
Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerine resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile yanıt verirken, takımdaki yıldız isimlere gelen teklifleri de açıkladı.
Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerine resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Bordo-mavililer yayınladığı yazıda takımın yıldız isimleri Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'a gelen teklifleri de miktarıyla birlikte duyurdu.
Bordo-mavili kulüp konuya ilişkin, "Oyuncularımızdan Uğurcan Çakır'a 20 milyon Euro, Abdülkadir Ömür'e ise 23 milyon Euro'luk transfer teklifleri gelirken, Hüseyin Türkmen 4 milyon Euro, Abdulkadir Parmak 4 milyon Euro ve Serkan Asan ise 1.5 milyon Euro'luk değere ulaşmıştır. Takımımızın kadro değeri gelen transfer tekliflerine göre yaklaşık 100 milyon Euro'ya çıkarken, Transfermarkt verilerine göre ise 60 milyon Euro'dur! Diğer bir deyişle mevcut kadronun yıllık maaşının minimum 3 katı değere ulaşan futbolcu kadrosuna sahibiz" ifadelerini kullandı.
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