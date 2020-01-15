Ahmet Ağaoğlu: Şampiyon olabiliriz

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sezonunun ikinci yarısına daha güçlü başlamak istediklerini belirtti.

Başkan, "Geriye dönüp 2010'lu yılların muhasebesini yaptığımızda şampiyonlukla açılan bir defteri bugün yine şampiyonluğun en yakın adaylarından biri olarak kapattığımızı görüyorum. Bu on yıl içinde hiç mi kaos yaşanmadı? Bilakis, şampiyonluğumuzun çalınmasıyla perdesi açılan bu 10 yıl, Trabzonspor için için kaos ve ızdırap dolu zamanlar demekti. 2020'lerin Trabzonspor için daha güzel, daha başarılı ve daha aydınlık olacağına yürekten inanıyorum. 2020'ler, mazimizin o efsane döneminde olduğu gibi, alın terimiz, mücadelemiz ve kendi evlatlarımızla başarılara doyduğumuz bir on yıl olsun" dedi.