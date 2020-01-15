15 Ocak 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu: Şampiyon olabiliriz

Ahmet Ağaoğlu: Şampiyon olabiliriz
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.01.2020

ekiplerinden Başkanı , sezonunun ikinci yarısına daha güçlü başlamak istediklerini belirtti.

Başkan, "Geriye dönüp 2010'lu yılların muhasebesini yaptığımızda şampiyonlukla açılan bir defteri bugün yine şampiyonluğun en yakın adaylarından biri olarak kapattığımızı görüyorum. Bu on yıl içinde hiç mi kaos yaşanmadı? Bilakis, şampiyonluğumuzun çalınmasıyla perdesi açılan bu 10 yıl, için için kaos ve ızdırap dolu zamanlar demekti. 2020'lerin Trabzonspor için daha güzel, daha başarılı ve daha aydınlık olacağına yürekten inanıyorum. 2020'ler, mazimizin o efsane döneminde olduğu gibi, alın terimiz, mücadelemiz ve kendi evlatlarımızla başarılara doyduğumuz bir on yıl olsun" dedi.

Trabzonspor resmen açıkladı! Tam 23 milyon Euro... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor, kupada Denizlispor'u konuk ediyor Trabzonspor, kupada Denizlispor'u konuk ediyor
Sörloth: Taraftarımız şampiyonluğu hak ediyor Sörloth: Taraftarımız şampiyonluğu hak ediyor
Trabzonspor resmen açıkladı! Tam 23 milyon Euro... Trabzonspor resmen açıkladı! Tam 23 milyon Euro...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör