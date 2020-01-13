Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Ali Koç'a sosyal medyadan cevap vereceğiz
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun sözleri:
"İnşallah Türk futbolunun geleceğine ışık tutan bir çalıştay olur. Hem mali hem idari disiplini sağlayan, ekonomik anlamda da bütçenin üzerine çıkan harcamalardan kulüp yönetimini sorumlu tutan tüzük değişikliğini hayata geçirdik."
"Bugün saat 14:61'de kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yapılacak. Trabzonspor'un bütün mali gelirleri kuruşuna kadar açıkca belirtilmiştir, KAP'a bilgilendirmiş yapılmıştır. Biz zaten her şeyi açıklıyoruz ama görüyoruz ki anlaşılmamış, bir kez daha toplu ve yazılı olarak verelim, oradan okusunlar."
"Yıllardır hayatlarını gizli, örtülü işlerle sürdüren insanların fikirleri bunlar. Bunlar belirli amaçlar ile çıkartılan sözler. Bu söylemlerle alakalı olarak suç duyurusunda bulunduk. Devam eden süreçte birtakım beyanatlar verildiğinde bu beyanatların kimler tarafından verildiği ortaya çıkıyor."
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