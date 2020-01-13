13 Ocak 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da çalışmalar başlıyor

Çalışmalar başlıyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.01.2020

, Antalya kampından döndükten sonra dünü izinli geçirdi. Futbolcular, eşleri ve aileleriyle birlikte eğlenceli vakit harcadılar. Bordo-mavililerin, Türkiye Kupası'nda Denizlispor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıkları bugün devam edecek.

, Antalya kampından döndükten sonra dünü izinli geçirdi. Futbolcular, eşleri ve aileleriyle birlikte eğlenceli vakit harcadılar. Bordo-mavililerin, Türkiye Kupası'nda Denizlispor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıkları bugün devam edecek. Karadeniz ekibinin oyuncuları tesislerde toplanıp, teknik direktör yönetiminde çalışmalarına başlayacak.

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