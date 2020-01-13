Trabzonspor'da çalışmalar başlıyor

Trabzonspor, Antalya kampından döndükten sonra dünü izinli geçirdi. Futbolcular, eşleri ve aileleriyle birlikte eğlenceli vakit harcadılar. Bordo-mavililerin, Türkiye Kupası'nda Denizlispor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıkları bugün devam edecek.

Trabzonspor, Antalya kampından döndükten sonra dünü izinli geçirdi. Futbolcular, eşleri ve aileleriyle birlikte eğlenceli vakit harcadılar. Bordo-mavililerin, Türkiye Kupası'nda Denizlispor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıkları bugün devam edecek. Karadeniz ekibinin oyuncuları tesislerde toplanıp, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çalışmalarına başlayacak.