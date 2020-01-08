08 Ocak 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzon şampiyon olur

Trabzon şampiyon olur
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2020

Denızlispor'un tecrübeli futbolcusu , 'un yeni hocası 'in başarılı olacağını söyledi.

Denızlispor'un tecrübeli futbolcusu , 'un yeni hocası 'in başarılı olacağını söyledi. Yumlu, "İnşallah Trabzonspor şampiyon olur, ben de şampiyonluk kutlamalarına giderim. Hüseyin Çimşir hocam da bu yükün altından kalkacaktır. Kendisini çok seviyorum. Çok karakterli birisi ve çok da iyi bir hoca olma adayı. Trabzonspor'un hücum hattı bence Türkiye'nin en iyisi durumunda" dedi.
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