11 Ocak 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un forvet üçlüsü ikinci yarıyı iple çekiyor

Trabzonspor'un forvet üçlüsü ikinci yarıyı iple çekiyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.01.2020

'de, zirvenin iddialı takımlarından biri olan 'un yeni teknik ekibiyle ikinci yarıda neler yapacağı merakla beklenirken, Trabzonspor'un gol ayakları Sörloth, Sturridge ve Nwakaeme ikinci yarıyı iple çekiyor.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, bordo-mavili takımın hücum hattını daha da üst seviyeye çıkarmak adına kampında bu bölgede oluşan eksiklikleri gidermek için yoğun bir mesai harcadı. Badou Ndiaye transferiyle de hücum hattında daha zengin bir kadroya sahip olan bordo-mavililer ilk yarıda attığı 35 golün üzerine çıkarak ikinci yarıda daha çok gol atmayı hedefliyor.

'in ilk yarısında olduğu gibi ikinci yarısında da takımların en çok önlem alacağı oyuncuların başında gelen Sörloth, Sturridge ve Nwakaeme forvet üçlüsü ilk yarıda bordo-mavililerin attığı 35 golün 21'ne katkı sağlamıştı. Süper Lig'in ilk yarısını ile birlikte en çok gol atan takım olarak tamamlayan ekibinde en golcü ismi Sörloth, Alanyasporlu Cisse ile birlikte 12 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor. Bordo-mavililerde Nwakaeme 5, Sturridge'nin ise 4 golü bulunuyor.

Bordo-mavili takımın forvet üçlüsü ile birlikte 'un forvet üçlüsü Adis Jahovic, Thievy Bifouma, Guilherme ve 'nin forvet üçlüsü Bogdan Stancu, Giovanni Sio, Daniel Candeias'ın 21'şer golleri bulunuyor.

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