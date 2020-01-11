11 Ocak 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor devre arası hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor devre arası hazırlıklarını tamamladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.01.2020

, 'te sürdürdüğü devre arası hazırlık kampını tamamladı. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Belek’te sabah saatlerinde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular toparlanma, ikinci grupta yer alan oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Antrenmanda oyuncuların neşeli oldukları gözlendi.

Abdulkadir Ömür Almanya'ya dönecek

'te 'un kampına dahil olan teknik ekip ve arkadaşlarıyla zaman geçiren Abdulkadir Ömür de Almanya'ya dönerek tedavisine kaldığı yerden devam edecek.

Akşam saatlerinde Trabzon'a dönecek olan bordo-mavililer bir günlük iznin ardından 'nda oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarına 'nde başlayacak.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'un forvet üçlüsü ikinci yarıyı iple çekiyor Trabzonspor'un forvet üçlüsü ikinci yarıyı iple çekiyor
Uğurcan Çakır'a dev teklif! Devre arası... Uğurcan Çakır'a dev teklif! Devre arası...
Trabzonspor'dan 'limit' açıklaması! Şiddetle karşı çıkıyoruz! Trabzonspor'dan 'limit' açıklaması! "Şiddetle karşı çıkıyoruz!"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör