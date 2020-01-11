11 Ocak 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Trabzonspor'un genç yıldızı Uğurcan Çakır'a flaş teklif! İngiliz devi...

Trabzonspor'un genç yıldızı Uğurcan Çakır, özellikle son 1.5 yıldır bordo-mavililerin kalesinde devleşti. 23 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili kulüpte gösterdiği performansla adeta parmak ısırtıyor. Avrupa devlerinin transfer listesine giren Çakır'a bir talip daha çıktı! İngiliz devi Karadeniz kulübünün kapısını çaldı ve ekledi: "Bize şimdi verin!" Peki, bu takım kim ve teklifi ne? İşte transferdeki tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 11.01.2020 09:49
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Trabzonspor'un genç yıldızı Uğurcan Çakır'a flaş teklif! İngiliz devi...

Trabzonspor'un genç yıldızı Uğurcan Çakır'a teklifler gelmeye devam ediyor. Bu sezon bordo-mavili forma altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcuyu İngiliz devi hemen kadrosuna katmak istiyor...

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Trabzonspor'un genç yıldızı Uğurcan Çakır'a flaş teklif! İngiliz devi...

Trabzonspor bir yandan kadrosunu güçlendirmeye çalışırken bir yandan da oyuncularına gelen transfer tekliflerini değerlendiriyor. Serkan Asan'a 1.5 milyon Euro, Abdurrahim Dursun'a 1 milyon Euro, Hosseini'ye 2.5 milyon Euro, Nwakaeme'ye 4 milyon Euro'luk teklifler alan bordo-mavililer, ayrıca Sturridge ve Ekuban'a menajerler tarafından getirilen teklifleri de reddetti.

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Trabzonspor'un genç yıldızı Uğurcan Çakır'a flaş teklif! İngiliz devi...

Lige ve Türkiye Kupası'na odaklanmak isteyen Fırtına'nın kapısını İngiliz devi Liverpool, Uğurcan Çakır için ikinci kez çaldı.

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Trabzonspor'un genç yıldızı Uğurcan Çakır'a flaş teklif! İngiliz devi...

Sezon başında da istedikleri 23 yaşındaki genç kalecinin peşini bırakmayan Ada ekibi, 15 milyon Euro'luk yeni teklif sundu ve "Sezon sonunu bekleyemeyiz, hemen almak istiyoruz" mesajı gönderdi.

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Trabzonspor'un genç yıldızı Uğurcan Çakır'a flaş teklif! İngiliz devi...

TRABZONSPOR EURO 2020 PLANI YAPIYOR

Ancak bordo-mavili kulüp Uğurcan'ın performansını daha da artırıp EURO 2020'de oynama ihtimalini göz önüne alarak bu teklifi kabul etmeme kararı aldı.

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