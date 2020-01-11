11 Ocak 2020, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'un genç yıldızı Uğurcan Çakır'a flaş teklif! İngiliz devi...
Trabzonspor'un genç yıldızı Uğurcan Çakır, özellikle son 1.5 yıldır bordo-mavililerin kalesinde devleşti. 23 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili kulüpte gösterdiği performansla adeta parmak ısırtıyor. Avrupa devlerinin transfer listesine giren Çakır'a bir talip daha çıktı! İngiliz devi Karadeniz kulübünün kapısını çaldı ve ekledi: "Bize şimdi verin!" Peki, bu takım kim ve teklifi ne? İşte transferdeki tüm ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 11.01.2020 09:49
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...