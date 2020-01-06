06 Ocak 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da kontenjan mesaisi!

Trabzonspor'da kontenjan mesaisi!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 Giriş Tarihi: 06.01.2020

Transferde yurt dışı pazarına yönelen ancak ’nin kadroya katılmasıyla sayısı 14’e yükselen ’da yönetim, yapılacak yabancı transferleri için kadroda yer açmaya çalışıyor.

Kadrosunda , Caleb Ekuban, , Alexander Sörloth, Anthony Nwakaeme, , , , , , Gaston Campi, Majis Hosseini, Filip Novak ve Joao Pereira olmak üzere 14 bulunduran 'da yönetim, yapılacak olan yeni takviyeler için harekete geçti. 'nun (TFF) belirlediği 14 kişilik yabancı oyuncu kontenjanını Badou Ndiaye transferi ile dolduran bordo-mavililer, mevcut kadrosundaki bazı isimlerle yollarını ayırarak yapılacak yabancı transferleri için kadroda yer açmaya çalışıyor.

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir sahaya indi

GÖZLER AVDIJAJ, ONAZI VE FERNANDES'TE

Stoper ve kanat oyuncusu olmak üzere iki yabancı oyuncuyu daha kadrosuna katmak isteyen, bu konuda çalışmalarını da sürdüren Trabzonspor'da ikinci yarı öncesi Donis Avdijaj, Ogenyi Onazi ile Ivanildo Fernandes kadroda düşünülmüyor. Avdijaj'ı kiralık olarak göndermeyi planlayan bordo-mavililer, uzun süren sakatlığının ardından takıma dönen ancak bekleneni veremeyen ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Onazi'nin yanı sıra, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Fernandes ile de yollarını ayırmak için görüşmelerini sürdürüyor. Yabancı kontenjanının şu anda dolu olması nedeniyle transferde aceleci davranmayan bordo-mavililer, önce iç transferi çözüp ardından dış transferde çalışmalarına hız verecek.

KAYSERİSPOR AVDIJAJ İÇİN DEVREDE

Bu arada, Trabzonspor yönetiminin kiralamayı planladığı kanat oyuncusu Donis Avdijaj için İstiklal Mobilya Kayserispor'un devrede olduğu öğrenildi. Bordo-mavili takımın kamp kadrosuna da dahil edilmeyen Kosovalı oyuncunun transferi konusunda yönetimin de gelen teklifler karşısında kolaylık sağlayabileceği kaydedildi. Trabzonspor forması ile bu sezon , Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplamda 18 maçta forma giyen Avdijaj, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Sturridge idmanda herkesi şaşırttı! haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'dan Anderson Talisca 'Fırtına'sı! Trabzonspor'dan Anderson Talisca 'Fırtına'sı!
Trabzonspor salonda kuvvet çalıştı Trabzonspor salonda kuvvet çalıştı
Çimşir Trabzonspor'un 40. teknik direktörü oldu Çimşir Trabzonspor'un 40. teknik direktörü oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör