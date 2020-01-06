06 Ocak 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Hüseyin Çimşir Trabzonspor'un 40. teknik direktörü oldu

Çimşir Trabzonspor'un 40. teknik direktörü oldu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.01.2020

Teknik Direktör 'ın görevinden ayrılmasından sonra göreve gelen 40 yaşındaki , 'un 40. teknik direktörü oldu. Bordo-mavililerin 53 yıllık tarihinde bugüne kadar 10'u yabancı, 29'u Türk olmak üzere toplam 39 çalıştırıcı görev yaptı. Karadeniz ekibinde, üçer Belçikalı ve Alman, birer İngiliz, Brezilyalı, Bosna Hersekli ve Gürcü teknik adam çalıştı.

Şampiyon teknik adamlar Trabzonlu

Bordo-mavililer, 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonlarında , 1978-79 ve 1980-81 sezonlarında ise ile lig şampiyonluğunu elde etti. 'da en başarılı teknik adam Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer olarak göze çarparken, son dönemlerde Trabzonspor'da görev yapan teknik direktörler arasında ise en başarılı olarak göze çarpan isim oldu. Güneş döneminde Trabzonspor 3 kez şampiyonluğun kapısından döndü.

Trabzonspor'da futbol oynayıp teknik adam olanlar

, Trabzonspor'da futbolcu ve teknik direktör olarak görev alan 12 çalıştırıcıdan biri oldu. Bordo-mavililerde daha önce Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Denizci, , , , , , Shota Arveladze ve hem futbol oynayıp hem de teknik direktörlük yapmıştı.

Ahmet Ağaoğlu döneminin 3 teknik adamı

Trabzonspor'da 8 Nisan 2018'de göreve gelen Başkan daha önce ve Ünal Karaman ile çalıştı. Karaman'ın ayrılmasından sonra teknik direktör olarak görevine devam eden Hüseyin Çimşir, Ağaoğlu'nun görevde bulunduğu 638 günlük süre boyunca çalışacağı üçüncü teknik direktör oldu.

Trabzonspor'un lig tarihinde görev alan teknik direktörleri şöyle:

Hayri Gür, Halil Özyazıcı, Harun Kırman, Ahmet Karlıklı, Erdoğan Gürhan, Altan Santepe, Kamuran Soykıray, Mustafa Ertan, Ahmet Suat Özyazıcı, Şükrü Ersoy, Özkan Sümer, İlyas Akçay, Jurgen Sunderman (), Metin Türel, Werner Biscup (Almanya), Şenol Güneş, Urbain Breams (), George Leekens (Belçika), Yılmaz Vural, Ali Kemal Denizci, Gordon Milne (İngiltere), Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hans Peter Briegel (Almanya), Samet Aybaba, Turgay Semercioğlu, Ziya Doğan, İhsan Derelioğlu, Vahid Halilhodzic (Bosna Hersek), Sebastio Lazoroni (Brezilya), Ahmet Özen, Ersun Yanal, Hugo Broos (Belçika), Tolunay Kafkas. Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Şota Arveladze (Gürcistan), Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman

Trabzonspor'da kontenjan mesaisi! haberin devamı

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