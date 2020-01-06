Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir sahaya indi
Trabzonspor’un yeni hocası Hüseyin Çimşir dün Antalya kampında ilk defa takımın başında sahaya çıktı. Öğrencileriyle antrenman öncesinde kısa bir görüşme yaptı. “Birlikte başaracağız” dedi. İdmanı izleyen başkan Ahmet Ağaoğlu da Çimşir’e başarılar diledi.
Trabzonspor'un Antalya kampı kadrosu belli oldu. Takımdan ayrılacak olan isimlerden Donis Avdijaj kadroya dahil edilmedi. İşte kamp kadrosu:
Uğurcan Çakır, K.Ahmet Çörekçi, Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Erce Kardeşler, A.Parmak, Arda Akbulut, Atakan Gündüz, Gaston Campi, Jose Sosa, İvanildo, Pereira, Hosseini, Doğan Erdoğan, Novak, Sörtoth, Yusuf Sarı, hüseyin Türkmen, A.Dursun, Cafer Tosun, Nwakaeme, Ekuban, Serkan Asan, Kerem Baykuş, Safa Kınalı, Behlül Aydın, M.Akpınar, Koray Kılınç, Hakan Yeşil, Fıratcan Üzüm, Onazi, Faruk Can, Taha Tunç, Daniel Sturridge, Obi Mikel ve Ndiaye.
Antalya'da kampa giren Trabzonspor bugün çift idman yapacak.
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