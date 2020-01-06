06 Ocak 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da idmandaki karesiyle herkesi şaşırttı! Sturridge...

Sturridge idmanda herkesi şaşırttı!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 Giriş Tarihi: 06.01.2020

, Antalya kampında devre arası hazırlıklarına devam ederken, yeni teknik direktörü idaresinde bir antrenman gerçekleştirdi. Bu idmanda, bordo-mavililerin İngiliz golcüsü Sturridge'nin görüntüsü dikkat çekti.

, yönetiminde Antalya Belek'te yapılan antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi.

61 Saat'te yer alan habere göre düzenlenen antrenmanda Trabzonspor'un yıldız futbolcusu 'nin görüntüsü dikkat çekti. Bordo-mavililerin başarılı oyuncusu antrenmanlarda ender görülen bir duruma imza atarak cep telefonunu çorabına soktu. Sturridge'nin bu hali kameralara yansırken, başarılı oyuncu koşularla antrenmanı tamamladı.

İngiliz golcü sezon başında transfer olduğu Trabzonspor'da çıktığı 13 maçta 7 gol atarken 4 de asist yaptı.

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