06 Ocak 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor salonda kuvvet çalıştı

Trabzonspor salonda kuvvet çalıştı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.01.2020

, 'de ikinci yarı hazırlıklarına sabah saatlerindeki antrenmanla devam etti. Çalışma Belek'teki yoğun yağış nedeniyle salonda yapıldı.

, ikinci yarı kamp çalışmalarına Belek'te devam ediyor. Teknik Direktör yönetiminde saat 11.00'de sahada yapılması planlanan günün ilk antrenmanı Antalya'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle kamp yapılan otelin salonunda gerçekleştirildi. Antrenmanda üç grup halinde çalışan oyuncular kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, bugün 18.30'da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

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