06 Ocak 2020, Pazartesi
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Trabzonspor salonda kuvvet çalıştı
Giriş Tarihi: 06.01.2020
Trabzonspor, Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına sabah saatlerindeki antrenmanla devam etti. Çalışma Belek'teki yoğun yağış nedeniyle salonda yapıldı.
Trabzonspor, ikinci yarı kamp çalışmalarına Antalya Belek'te devam ediyor. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00'de sahada yapılması planlanan günün ilk antrenmanı Antalya'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle kamp yapılan otelin salonunda gerçekleştirildi. Antrenmanda üç grup halinde çalışan oyuncular kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, bugün 18.30'da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
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