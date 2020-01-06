06 Ocak 2020, Pazartesi
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Trabzonspor'dan Anderson Talisca 'Fırtına'sı!
Giriş Tarihi: 06.01.2020
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, devre arasında vites yükseltti. İngiltere takımlarından Stoke City'den Badou Ndiaye'yi kiralayan bordo-mavililer, gözünü şimdi de eski Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca'ya dikti.
Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'de forma giyen Talisca'nın menajerine teklif sunuldu ve beklemeye geçildi.
TALISCA'YA 6 AYLIK 1.5 MİLYON EURO
Brezilyalı yıldızın menajerini Türkiye'ye davet eden yönetim, Guangzhou Evergrande'ye kiralama bedeli olarak 1.1 milyon Euro teklif ederken Talisca'ya ise 1.5 milyon Euro önerdi.
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