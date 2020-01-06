06 Ocak 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Anderson Talisca 'Fırtına'sı!

Trabzonspor'dan Anderson Talisca 'Fırtına'sı!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.01.2020

ekiplerinden , devre arasında vites yükseltti. takımlarından 'den 'yi kiralayan bordo-mavililer, gözünü şimdi de eski Beşiktaşlı futbolcu Anderson 'ya dikti.

Çin Süper Ligi ekiplerinden 'de forma giyen 'nın menajerine teklif sunuldu ve beklemeye geçildi.

TALISCA'YA 6 AYLIK 1.5 MİLYON EURO

Brezilyalı yıldızın menajerini Türkiye'ye davet eden yönetim, Guangzhou Evergrande'ye kiralama bedeli olarak 1.1 milyon Euro teklif ederken Talisca'ya ise 1.5 milyon Euro önerdi.

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