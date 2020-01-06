Trabzonspor'dan Anderson Talisca 'Fırtına'sı!

Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'de forma giyen Talisca'nın menajerine teklif sunuldu ve beklemeye geçildi.

TALISCA'YA 6 AYLIK 1.5 MİLYON EURO

Brezilyalı yıldızın menajerini Türkiye'ye davet eden yönetim, Guangzhou Evergrande'ye kiralama bedeli olarak 1.1 milyon Euro teklif ederken Talisca'ya ise 1.5 milyon Euro önerdi.