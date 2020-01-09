Jose Sosa'dan sözleşme açıklaması

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor'da kaptan Jose Sosa ve Uğurcan Çakır, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Jose Sosa'nın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Gençler bu kulübün, Trabzonspor'un hazineleri, onlara sahip çıkmak zorundayız, onlara destek olmak zorundayız. Genç oyuncular kulübümüzün hazineler. Onların varlığını çok önemsiyoruz ve onları geleceği hazırlıyoruz. Bizim için yeni bir yıl başlıyor, hedeflerimiz var bu hedefleri gerçekleştirmek için iyi çalışmamız gerekiyor. İlk yarıda ufak detaylardan istemediğimiz puanlar kaybettik.

"SÖZLEŞME KONUSUYLA MENAJERİM İLGİLENİYOR"

Sezon başında başkanla yaptığımız görüşmede de söyledim; ben, saha içerisine odaklanırım. Sözleşme konusunu ben konuşmam, görüşmem; bu konu menajerimin konusu. Ben, saha içerisine odaklanabilmem için en doğrusu bu. Sözleşme konusuyla menajerim ilgileniyor. Ben saha içinde yapabileceklerimi düşünüyorum.

Türkiye yabancı olduğum bir ülke değil. Adapte olabilmeniz için hem sizin hem de kulübünüzün yardımcı olmasına ihtiyacımız var. Bir hayalimiz var, bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Uğurcan Çakır'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Transfer haberleri benim de kulağıma geliyor, büyük kulüpler... Bu durum beni daha da motive ediyor ancak bunlar hocamızın, başkanımızın vereceği kararlar.

Her Türk gencinin hayallerinden biri de milli formayı giyebilmektir. Orası çok önemli bir yer. Oynasanız da oynamasanız da orada bulunmak çok önemli. Elemelerde ne yaptığımız ortada. Çok kaliteli ve iyi bir hocaya sahibiz.