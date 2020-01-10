10 Ocak 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor - Partizan maçı A Spor’da

Partizan maçı A Spor’da
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.01.2020

Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren , buradaki 2'nci ve son hazırlık maçında bugün Arnavutluk ekibi Partizan Tiran ile karşı karşıya gelecek.

Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren , buradaki 2'nci ve son hazırlık maçında bugün Arnavutluk ekibi Partizan Tiran ile karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşmasında ile golsüz berabere kalan bordo-mavililerde teknik direktör Hüseyin Çimşir'in, bugün saat 15.30'da başlayacak karşılaşmada ideale yakın bir 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. Maçı A Spor HD kalitesinde canlı olarak ekranlara getirecek.

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