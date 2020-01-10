10 Ocak 2020, Cuma
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Trabzonspor - Partizan maçı A Spor’da
Giriş Tarihi: 10.01.2020
Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, buradaki 2'nci ve son hazırlık maçında bugün Arnavutluk ekibi Partizan Tiran ile karşı karşıya gelecek.
Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, buradaki 2'nci ve son hazırlık maçında bugün Arnavutluk ekibi Partizan Tiran ile karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşmasında Bursaspor ile golsüz berabere kalan bordo-mavililerde teknik direktör Hüseyin Çimşir'in, bugün saat 15.30'da başlayacak karşılaşmada ideale yakın bir 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. Maçı A Spor HD kalitesinde canlı olarak ekranlara getirecek.
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