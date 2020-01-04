04 Ocak 2020, Cumartesi
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Trabzonspor Badou Ndiaye'nin maliyetini açıkladı!
Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 Giriş Tarihi: 04.01.2020
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un, Stoke City'den sezon sonuna kadar kiraladığı Badou Ndiaye şehre geldi. Bordo-mavili ekip Ndiaye'nin maliyetini de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Senegalli futbolcu Trabzon'da bir özel hastanede sağlık kontrolünden geçti. Badou Ndiaye yapılan tetkiklerin ardından kampa katılacak.
Ayrıca bordo-mavili ekip Ndiaye'nin maliyetini de KAP'a bildirdi.
Stoke City'e 150 bin Pound (yaklaşık 175 bin Euro) ödeyecek bordo mavililer, Badou Ndiaye'ye de yarım sezon için 1 milyon Euro garanti ücret ödeyecek. Ndiaye'nin menajerine de 100 bin Euro ödenecek.
İMZAYI ATTI POZUNU VERDİ!
Yarım sezon kiralık sözleşmesini imzalayan Ndiaye, başkan Ahmet Ağaoğlu ile poz verdi.
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