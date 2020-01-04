04 Ocak 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Badou Ndiaye'nin maliyetini açıkladı!

Trabzonspor Badou Ndiaye'nin maliyetini açıkladı!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 Giriş Tarihi: 04.01.2020

ekiplerinden 'un, 'den sezon sonuna kadar kiraladığı Badou Ndiaye şehre geldi. Bordo-mavili ekip Ndiaye'nin maliyetini de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Senegalli futbolcu Trabzon'da bir özel hastanede sağlık kontrolünden geçti. Badou Ndiaye yapılan tetkiklerin ardından kampa katılacak.

Ayrıca bordo-mavili ekip Ndiaye'nin maliyetini de KAP'a bildirdi.

'e 150 bin Pound (yaklaşık 175 bin Euro) ödeyecek bordo mavililer, Badou Ndiaye'ye de yarım sezon için 1 milyon Euro garanti ücret ödeyecek. Ndiaye'nin menajerine de 100 bin Euro ödenecek.

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Yarım sezon kiralık sözleşmesini imzalayan Ndiaye, başkan Ahmet Ağaoğlu ile poz verdi.

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