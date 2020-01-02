02 Ocak 2020, Perşembe
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Obi Mikel parlıyor
Giriş Tarihi: 02.01.2020
Karadeniz devine orta alanda güç kazandıran Obi Mikel isabetli pas oranıyla Avrupa'nın en önemli yıldız futbolcularını geride bırakmış durumda. Nijeryalı yıldız Süper Lig'de oynadığı 12 maçta yüzde 93.7'lik pas başarısı yakalarken; Atiba, Vida, Ponck, Lemina gibi isimleri geride bırakmayı başardı.
ONAZI FESHEDİLİYOR
Yaşadığı sakatlığın ardından bir türlü form tutamayan Onazi'ye kulüp bulmasını tebliğ edilmişti. Ancak tecrübeli orta saha oyuncusunun halen bir kulüple anlaşmaması nedeniyle yönetimin sözleşme feshini gündemine aldığı öğrenildi. Afrika basınında da yer alan habere göre Nijeryalı ön liberonun ayrılma fikrini kabullendiği ve yeni bir maceraya hazır olduğu vurgulandı. Bordo-mavili takımda sakatlıktan önceki dönemde vazgeçilmez isimler arasında yer alan 26 yaşındaki oyuncunun ayrılığının birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
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