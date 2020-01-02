02 Ocak 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Obi Mikel parlıyor

Obi Mikel parlıyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.01.2020

Karadeniz devine orta alanda güç kazandıran isabetli pas oranıyla Avrupa'nın en önemli yıldız futbolcularını geride bırakmış durumda. Nijeryalı yıldız Süper Lig'de oynadığı 12 maçta yüzde 93.7'lik pas başarısı yakalarken; Atiba, Vida, Ponck, Lemina gibi isimleri geride bırakmayı başardı.

ONAZI FESHEDİLİYOR

Yaşadığı sakatlığın ardından bir türlü form tutamayan 'ye kulüp bulmasını tebliğ edilmişti. Ancak tecrübeli orta saha oyuncusunun halen bir kulüple anlaşmaması nedeniyle yönetimin sözleşme feshini gündemine aldığı öğrenildi. Afrika basınında da yer alan habere göre Nijeryalı ön liberonun ayrılma fikrini kabullendiği ve yeni bir maceraya hazır olduğu vurgulandı. Bordo-mavili takımda sakatlıktan önceki dönemde vazgeçilmez isimler arasında yer alan 26 yaşındaki oyuncunun ayrılığının birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

3 hazırlık maçı oynanacak haberin devamı

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