04 Ocak 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor 15 dakikada bir attı

15 dakikada bir attı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 04.01.2020

Süper Lig'in ilk yarısını 32 puanla 3. tamamlayan , attığı 35 golle de ile ligin en skorer takımı durumunda. Zaman dağılımı olarak da gollerini 15 dakikalık 6 dilimde atan bordo-mavililer, ilk 15 dakikada 6, 15-30 arasında 4, 30-45 arasında ise 7 kez filelerini havalandırdı.

İkinci yarının ilk 15 dakikasında 5 kez sahne alan devi, 60-75 arasına 7 ve son 15 dakikada da 6 gol sığdırdı.

UĞURCAN ZİRVEDE!

Fırtına, ligin ilk yarısında 1 kırmızı, 36 gördü. 5 sarı ile Uğurcan Çakır en fazla kart gören oyuncu olurken, Sosa ve Yusuf Sarı 4'er sarı kartla cezalandırıldı. Tek kırmızı kart Abdulkadir Parmak'a gösterildi. Ligde en fazla süre alan ve en golcü olan Sörloth se ilk yarıda hiç kart görmedi. Nwakaeme'ye ise 3 sarı kart çıktı.

SOSA'YA 2 NOVAK'A 1.5

Onazi ve Avdijaj ile yolları ayırmak üzere olan bordo-mavililer, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek Sosa ve Novak ile görüşmeleri sürdürüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Kalmaları için en yüksek limiti verdik" açıklamasından sonra oyunculara teklif edilen rakamlar ortaya çıktı. Sosa'ya 2 yıllık sözleşmesinin yanı sıra senelik 2 milyon euro, Novak'a ise 3 yıllık sözleşmesinin yanı sıra yıllık 1 milyon 500 bin euro önerildiği belirtildi. Temaslar sürüyor.

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