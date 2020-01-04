"Başka Trabzonspor yok"
Ünal Karaman ile yolların ayrılmasından sonra yaşanan kriz ortamına yönelik taraftar gruplarından ortak açıklama geldi. Trabzonlu Gençler, Gurbetçi Gençler, Trabzonspor Taraftarlar Birliği, Çılgınlar, Farozlular, Vakfıkebirliler, Affetmezler ve El Nino tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Trabzonspor'u kişisel çekişmeler, hesaplaşmalar ve siyasi hesapların ortasına çekenleri uyarıyoruz. Bizim tarafımız her zaman Trabzon-spor'un yanıdır. Siz de Trabzonspor'un önünde, yanında ve tarafında olun. Başta Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ile yönetimi olmak üzere, Bakanlarımızı da yıpratmayı hedefleyen bu yalan, iftira, hakaret ve hayal ürünü fitne senaryolarına karşı taraftarlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Trabzonsporumuzu güçsüz, yenik, yalnız ve savunmasız hale getirmek için uğraşanlara karşı bir olalım, birlik olalım. Ünal Karaman'ı ne kadar sevsek, saygı duysak ve başımızın tacı etsek de Trabzonspor başkanına karşı söylediği sözler maksadını aşmıştır. Başka Trabzonspor yok."
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