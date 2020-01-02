İngiliz basınından Daniel Sturridge iddiası!

A Spor yorumcusu Koray Baloğlu, Maksimum Spor programında Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Daniel Sturridge'ye Aston Villa ve Marsilya'dan gelen teklifi açıkladı.

Koray Baloğlu, Daniel Sturridge'nin sözleşmesinda yaklaşık 12 milyon Euro'luk bir serbest kalma bedeli olduğunu söyledi ve bir takımın bu parayı yatırması durumunda Sturridge'yi direkt kadrosuna katabileceğini sözlerine ekledi.