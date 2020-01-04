İstikrar abideleri

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk yarısını 32 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor'da, istatistiklerde Aleksandar Sörloth ile Anthony Nwakaeme ön plana çıktı.

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace kulübünden satın alma opsiyonu ile iki yıllığına kiralanan 24 yaşındaki Norveçli golcü, ilk yarıda 17 maçın tamamında görev yaparak en fazla süre alan oyuncu oldu. İlk yarıda bin 511 dakika sahada kalan başarılı forveti, 17 maçta bin 496 dakika ile Nwakaeme takip etti. Genç kaleci Arda Akbulut, Muhammet Akpınar ve Ogenyi Onazi ise ligde süre alamadı.

SÖRLOTH'UN PUAN KATKISI



Fırtına, Sörloth'un gol attığı müsabakalarda 7 galibiyet ve 4 beraberlik alıp, bu sezon topladığı 32 puanın 25'ini elde etti. Sörloth'un skora katkı yaptığı maçlarda Trabzonspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK'yi 4-1, Çaykur Rizespor'u 2-1, A.Gücü'nü 3-0, Antalyaspor'u 3-1, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, İstikbal Mobilya Kayserispor'u 6-2 yenip, Kasımpaşa ve G.Saray'la 1-1, G.Birliği ve Başakşehir'le de 2-2 berabere kaldı.