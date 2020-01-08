MAÇ SONUCU | Trabzonspor 0-0 Bursaspor | MAÇ ÖZETİ

Devre arası hazırlık kampını Antalya'da sürdüren Süper Lig ekibi Trabzonspor ve TFF 1. Lig ekibi Bursaspor hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. İki tarafın da pozisyon bulduğu karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Yeni transfer Badou Ndiaye'nin forma giydiği ve teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ilk kez bordo-mavili ekip başında saha kenarında olduğu maç golsüz sona erdi.

Trabzonspor devre arası hazırlık kampında ilk hazırlık maçına çıktı. Yedek ağırlıklı kadro tercih eden teknik direktör Hüseyin Çimşir, ikinci yarıda da genç oyuncuları sahaya sürdü. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

AĞAOĞLU TAKİP ETTİ

Trabzonspor'un Antalya'da yaptığı ikinci yarı kampını yakından takip eden Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un Bursaspor ile oynadığı ve 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan karşılaşmayı da yakından takip etti.

HÜSEYİN ÇİMŞİR İLK KEZ

Trabzonspor'da teknik direktörlük değişikliğinin ardından ilk sınavına çıktı. Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'de bordo-mavili ekipte ilk kez teknik direktör olarak sahaya çıktı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Çimşir, "Şampiyonluk hedefimiz var. Oyunumuzun üzerine koyup gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bizim bazen bu sezonla ilgili hikayesi okunan bir takım olarak öne çıkmak istiyoruz sezon sonunda. Bu nedenle arkadaşlarımızla çalışıp sezon sonunda hedeflediğimiz noktada bitiririz."

ÜNAL KARAMAN AÇIKLAMASI

"Baskı her yerde var, özellikle Trabzonspor'da baskının olmaması mümkün değil. Şampiyonluk hayalimiz ve temennimiz var, bunu gerçekleştirmek için gideceğimi yere kadar gideceğiz. Bunun için çabalıyoruz. Elimizden ne geliyorsa onu yapma gayretimiz var."

NDIAYE İLK KEZ FORMA GİYDİ

Trabzonspor'un Stoke City'den sezon sonuna kadar kiraladığı Badou Ndiaye'de Trabzonspor formasıyla ilk maçına çıktı. Antrenmanlardaki istekli tavırlarını Bursaspor karşılaşmasında da sürdüren Senegalli futbolcu tam not aldı.