Trabzonspor Badou Ndiaye'yi KAP'a bildirdi

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Stoke City'nin Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'nin transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İngiltere'nin Stoke City kulübünde oynayan Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi sezon sonuna kadar kiralıyor. Bordo-mavili kulübün konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"İngiltere'nin Stoke City kulübünün profesyonel oyuncusu Papa Alioune Ndiaye'nin, sezon sonuna kadar kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

BADOU NDIAYE KİMDİR?

Senegalli futbolcu Badou Ndiaye, 27 Ekim 1990'da Dakar'da doğdu. Babası Subay annesi Bilim Öğretmenidir. Ndiaye, ailesinin yanında Diamalaye'de büyüdü.

2012 yılında kiralık olarak Bodø/ Glimt takımına transfer oldu. Bærum 2013 sezonunda Bodø/ Glimt ile sözleşme imzaladı. Badou Ndiaye, Adeccoligaen 2013 en iyi oyuncusu ödülünü kazandı.

2011 – 2012 sezonunda, OBOS-ligaen 27 maç, NM-Cup 4 maç, Relegation Tippeligaen 2 maç toplam 33 maçta (3 gol 6 asist) performans sergiledi.

2012-2013 Sezonunda, OBOS-ligaen 27 maç, NM-Cup 4 maç, toplam 31 maçta (15 gol 2 asist) performans sergiledi. Norveç First Division liginde şampiyonluk yaşayarak, Norveç 1.ligine yükseldiler. Aynı sezonda Badou Ndiaye sezonun en iyi futbolcusu seçildi.

Badou Ndiaye, 5 Ağustos 2015 yılında Osmanlıspor'a transfer oldu. 2015-2016 Sezonunda, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki, Osmanlıspor 330 Bin Euro bonservis bedeliyle transfer oldu, 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Osmanlıspor da 10 numaralı formayı giyen Badou Ndiaye, kısa sürede ilk 11'in değişilmez futbolcusu oldu. Türkiye süper ligindeki ilk sezonunda; 33 maçta (11 gol 4 asist) performans sergiledi.

Osmanlıspor ligi 5. sırada bitirdi ve Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandı.

2016-2017 Sezonunda, Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki, Osmanlıspor, 14 temmuz 2016 tarihinde Uefa Avrupa Liginde FC Zimbru Kişinev deplasmanında, 2-2 berabere kaldı, kendi evinde 21 Temmuz 2016 tarihinde rakibini 5-0 mağlup etti. 28 temmuz 2016 tarihinde Nomme Kalju FC kendi evinde 1-0 mağlup etti.

Deplasmanda 4 ağustos 2016 tarihinde 2-0 mağlup etti.18 ağustos 2016 tarihinde FC Midtjylland deplasmanda 1-0 mağlup etti. Kendi evinde 25 ağustos 2016 tarihinde 2-0 mağlup etti. Tarihinde ilk defa Osmanlıspor Uefa Avrupa Ligine katılmaya hak kazandı.

3 Ağustos 2017'de Osmanlıspor'dan Galatasaray'a transfer olan Ndiaye, burada 23 karşılaşmada 3 gol kaydederken 6 asist yaptı. 8 sarı kart gören oyuncu bir kez 2 sarı karttan kırmızı, 1 kez'de direk kırmızı kart gördü. Ndiaye toplamda 2 Bin 732 dakika oyunda kaldı.

31 Ocak 2018'de Galatasaray'dan Stoke City'e kiralandı. Burada 13 karşılaşmada gol atma başarısı gösteremeyen oyuncu 3 kez sarı kart görürken toplamda 880 dakika oyunda kaldı.