03 Ocak 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Nedelev atağı! Todor Nedelev kimdir?

Trabzonspor'dan Nedelev atağı!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.01.2020

 sezonun ikinci yarısı öncesi iddialı bir takım kurma yolunda önemli bir adım daha attı. Bordo-mavililer, Bulgar ofansif orta saha ile el sıkıştı. İstanbul’a davet edilen 26 yaşındaki futbolcu kiralanacak.

Bordo-mavililer, Badou Ndiaye'den sonra Bulgar ofansif orta saha oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardı. Botev Plovdiv kulübüyle 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan oyuncunun satın alma opsiyonu ile altı aylığına kiralanacağı öğrenildi. Sezon başından itibaren detaylı bir şekilde takip edilen Bulgar yıldız için bordo-mavili kulübün kiralama bedeli olarak oldukça düşük bir rakam ödeyeceği ifade edildi. Nedelev bu sezon Bulgaristan liginde oynadığı 18 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.

TODOR NEDELEV KİMDİR?

7 Şubat 1993 tarihinde Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde dünyaya gelen Nedelev, futbola ülkesinin Botev Plovdiv altyapısında başladı. Aynı takımda profesyonel kariyerine adım atan 27 yaşındaki futbolcu, 2013 yılında 2.8 milyon Euro bonservis bedeliye Mainz'e transfer oldu. 2017'de tekrar Botev Plovdiv'e dönen Bulgar oyuncu, bu sezon takımıyla çıktığı 18 maçta 7 gol ve 3 asist kaydetti. Asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen 10 numara pozisyonunda da forma giyebilen Nedelev'in kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor. Bulgaristan Milli Takımı'nın formasını 27 kez terleten ve 2 gol kaydeden 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon Euro.

İngiliz basınından flaş Sturridge iddiası! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
İngiliz basınından flaş Sturridge iddiası! İngiliz basınından flaş Sturridge iddiası!
''Berat Bey çok çalıştı'' ''Berat Bey çok çalıştı''
Usta yorumcudan sert sözler! 'Karaman büyük hoca değil' Usta yorumcudan sert sözler! 'Karaman büyük hoca değil'
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör