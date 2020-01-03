Trabzonspor'dan Nedelev atağı! Todor Nedelev kimdir?

Trabzonspor sezonun ikinci yarısı öncesi iddialı bir takım kurma yolunda önemli bir adım daha attı. Bordo-mavililer, Bulgar ofansif orta saha Todor Nedelev ile el sıkıştı. İstanbul’a davet edilen 26 yaşındaki futbolcu kiralanacak.

Bordo-mavililer, Badou Ndiaye'den sonra Bulgar ofansif orta saha oyuncusu Todor Nedelev ile prensip anlaşmasına vardı. Botev Plovdiv kulübüyle 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan oyuncunun satın alma opsiyonu ile altı aylığına kiralanacağı öğrenildi. Sezon başından itibaren detaylı bir şekilde takip edilen Bulgar yıldız için bordo-mavili kulübün kiralama bedeli olarak oldukça düşük bir rakam ödeyeceği ifade edildi. Nedelev bu sezon Bulgaristan liginde oynadığı 18 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.

TODOR NEDELEV KİMDİR?

7 Şubat 1993 tarihinde Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde dünyaya gelen Nedelev, futbola ülkesinin Botev Plovdiv altyapısında başladı. Aynı takımda profesyonel kariyerine adım atan 27 yaşındaki futbolcu, 2013 yılında 2.8 milyon Euro bonservis bedeliye Mainz'e transfer oldu. 2017'de tekrar Botev Plovdiv'e dönen Bulgar oyuncu, bu sezon takımıyla çıktığı 18 maçta 7 gol ve 3 asist kaydetti. Asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen 10 numara pozisyonunda da forma giyebilen Nedelev'in kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor. Bulgaristan Milli Takımı'nın formasını 27 kez terleten ve 2 gol kaydeden 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon Euro.