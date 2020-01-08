08 Ocak 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Bursa maçı A Spor’da

Bursa maçı A Spor’da
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2020

Fırtına, sezonun ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü Belek'teki ilk hazırlık maçında bugün saat 14.30'da Bursa ile karşılaşacak.

Fırtına, sezonun ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü Belek'teki ilk hazırlık maçında bugün saat 14.30'da Bursa ile karşılaşacak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in takımın başında çıkacağı ilk karşılaşmada yeni transfer Ndiaye'nin de ilk kez forma giymesi planlanıyor. Maçı A HD kalitesinde canlı yayınlayacak.
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