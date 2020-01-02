Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer ve teknik direktör açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile prensipte anlaştıklarını ve transferin ayrıntılarının yarın KAP'a bildirileceğini açıkladı. 1-2 transfer yapabileceklerini söyleyen Ağaoğlu, Sosa ve Novak'ın menajerlerinin 'menajercilik' oynadığını ifade etti. Teknik direktörlük konusuna da değinen Ağaoğlu, "Şu anda teknik direktörümüz Hüseyin Çimşir'dir" dedi.

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Prensipte hem Ndiaye hem de kulübüyle anlaştık. 3 Ocak'ı bekliyoruz. Transfer kiralık olacak. Ücretiyle alakalı olarak açıklamayı yarın KAP'a yapacağız. Sözleşmesinde opsiyon da olacak." dedi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Ligin genelini değerlendirdiğimiz zaman 3.lük Trabzonspor için bir başarı mı, buna bakmalıyız. Liderliğin ve şampiyonluğun dışındaki tüm sonuçlar Trabzonspor için başarı sayılmaz. Sakatlıklar, şanssız puan kayıpları oldu. Daha iyi olamaz mıydı, daha iyi de olurdu ama daha sıkıntılı sonuçlarla da karşılaşabilirdik. Ligin genel sonuçlarına baktığımız zaman alt sıralar da dahil olmak üzere kıyasıya giden bir yarış var. İlk yarı performansımıza 10 üstünden 7, 7.5 veriyorum. 7.5'tan 8 de olabilir. Tabii tarafsız veriyorum ben bu notu.

"NDIAYE'Yİ KAP'A BİLDİRECEĞİZ"

Ndiaye ile prensipte anlaştık. Kendisi ve kulübüyle. Kiralık olarak kadromuzda. Ücretiyle alakalı bildiriyi de yarın KAP'a yapacağız. İlk açıklamamız Ndiaye olacak. Opsiyon da var. Sörloth'un bonservisini neden almıyorsunuz diye sıkıştırıldık. Sosyal medya enteresan bir mecra. Biri çıkıp bir şey yazıyor, diğer insanlar da peşinden gidiyor. Sörloth geldiğinde de yazılanları unutmam mümkün değil. Ona göre iş yapsaydık büyük bir sıkıntı yaşardık.

"HERKESİN AKLINDA FARKLI BİR İSİM VARDI"

Trabzonspor'un 1 numarası diye bir şey yok. Ben sadece belirli bir süre görev yapmak için seçilmiş yönetim kurulunun başkanıyım. 8 Nisan itibarıyla göreve gelmiştik, Rıza hocayla 6 maçlık birlikteliğimiz oldu. Hemen hemen herkesin aklında farklı bir isim vardı. Ünal Karaman'ın ismi hiç gündemde değildi. Ünal Karaman'la anlaşma yolunu seçtiğimizde destekleyenler oldu ancak hatırlarsanız ciddi bir şekilde de eleştirilere hedef olduk. Geçen sezonki Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından Ünal Karaman istifa kararı almıştı. Bunu bana da söyledi. "Hocam sakin ol, bekleyelim. Sindirelim, sen sakin ol" dedim.

"HOCA VE 2 OYUNCU ARASINDA SEÇİM YAPMAMIZ GEREKİYORDU"

Hoca ve 2 oyuncu arasında seçim yapmamız gerekiyordu. Doğrusu hocayla yola devam etmekti. Hocanın kırılgan ve duygusal bir yapısı var. Son 6-7 aylık süreç içinde tüm maçların kamplarını hocayla birlikte geçirdim. Puan kaybından sonra eleştiri yapan bir kesim var, bir de 'hocamızı yedirmeyiz' diyen bir kesim var. Affedersiniz, siz kimsiniz? Sizin ne haddinize? Kimsiniz ve nesiniz ki kulübün başında olan, başkanın da 24 saat yanında olduğu bir hoca hakkında bunları söylüyorsunuz?

"ÜNAL HOCANIN SAVAŞÇI RUHUNA İNANIYOR VE GÜVENİYORDUM"

Ben Ünal hocanın savaşçı ruhuna inanıyor ve güveniyordum. 10-12 teknik direktörle adımız geçiyordu ama hiçbiriyle görüşmedik. Kafamızda bir isim vardı o da kamuoyunun malumudur. Diğer hiçbirine ne teklif gitti, ne görüşme yapıldı.

"KONYASPOR MAÇI SONRASI YAPTIĞIM BİR AÇIKLAMA VAR..."

Konyaspor maçı sonrası benim yaptığım bir açıklama var; 'Maçların ikinci yarılarında oynanan futbol Trabzonspor'a yakışmıyor.' Burada yapılan bir eleştiri var ama iki aydır ben diyorum ki kötü futbolun sorumlusu da benim. Bunun adı öz eleştiridir.

"BİRÇOK ASILSIZ İDDİA ORTAYA ATILDI"

Sosyal medyadan birçok asılsız iddia ortaya atıldı. Sayın Süleyman Soylu için, 'Ankara'dan Ünal hocayla görüşmeye geliyor' denildi. Sayın Soylu o esnada ulusal bir kanalda ülkenin güvenlik durumunu konuşuyordu.

"BİZ HOCAYA ENGEL YARATACAK HER ŞEYİ TEMİZLEDİK"

Kulüp çalışanlarının maaşları ayın 1'inde değil, 28'inde yatan bir kulüp haline geldik. Hocamız, 'Söylenmekte zorlandığım şeyler var.' diyor. Maaşları 6 ay ödenmeyen futbolcular ve o futbolcuları yöneten, açıklamalar yapan teknik direktörler var.Biz hocanın önünde engel olabilecek her şeyi temizledik. 24 saat onun yanındaydım.'

"SADECE TRABZONSPOR İÇİN YAPILMADI"

Olaylar siyasi tarafa çekildi. Sayın Berat Albayrak'ın yaptığı bir şey var; Yeniden yapılandırma ve kulüplerin borçlanmasının önüne geçecek uygulamalar için çok büyük çaba sarf etti. Yanlış mı yaptı? Bu, Trabzonspor için yapılmış bir şey değil.

"BAZEN BİR MESAJ 100 BİN MESAJIN YAPAMADIĞINI YAPAR"

Sosyal medyada 100 bin tane mesaj atılmış. Bana dün bir mesaj geldi. Eren Bülbül'ün ağabeyi ve annesinden. Başkanım ne karar alırsanız arkanızdayız diyor. Bazen bir mesaj atarsınız, 100 bin mesajın yapamadığını yapar.

"TAKIMIN HOCASI HÜSEYİN ÇİMŞİR'DİR, BİZE OPERASYON YAPILDI"

Şu anda Trabzonspor'un hocası Hüseyin Cimşir'dir. Görevinin başındadır.

"OPERASYON YAPILDI"

Kulübe bir operasyon yapıldı, açık ve net. Hocasız kaldık. Göndermek gibi bir düşüncem yoktu. Hüseyin Çimşir'in yanına iki üç yardımcı getirip, bunlardan bir tanesi yabancı da olabilir. Merak etmeyin Trabzonspor başarılı olacaktır.

"ŞOTA'YLA EN SON 2018 AĞUSTOS'TA GÖRÜŞTÜK"

O meşhur gece, her şey bir anda patladı biliyorsunuz. 'Zaten Şota'yla anlaşmışlardı' dendi. Ben en son Şota'yla 2018 Ağustos'ta telefonda görüştüm. Nwakaeme'yi alırken, 5 dakika görüşünü sordum.

TARAFTARA MESAJ...

Eğer gerçek Trabzonspor taraftarı kulübün başarısını istiyorsa, 'Maçlar başlasın da tribüne gidip takımı ıslıklayalım.' diyenleri içlerinde entegre etmek zorundalar.

"TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ FORVETİ BİZDE"

Bana göre Türkiye'nin en güçlü forveti bizde. Trabzonspor'un forvete ihtiyacı olduğunu zannetmiyorum. Trabzonspor'da çok sık tekrarlanan bir cümle var; 'Kasada, masada ve sahada güçlü Trabzon' Trabzonspor masada güçlü. Masada güçlü olmasaydı %30-40 olayının dönmesi mümkün değildi. Trabzonspor sahada da güçlü. Çok daha iyi olamaz mıydı? Trabzonspor kalibresindeki bir takımın kaybetmemesi gereken 13-14 puanlık bir kayıp var.

"FIFA VE UEFA'DA BİR TANE DOSYAMIZ YOK"

Kasamıza şu an para dolup taşmıyor ama artık kapımıza hacize gelen insanlar yok. Bunlar çok çabuk unutuldu. FIFA ve UEFA'da bir tane dosyamız yok, oyunculara 1 kuruş borcumuz yok. Devre arası transferi için 12 Milyon TL bütçemiz var.

SOSA VE NOVAK'IN MENAJERLERİ 'MENAJERCİLİK' OYNUYOR

Sosa ve Novak'a, Trabzonspor kulübünün imkanları dahilinde çok iyi rakamlar önerdik. Kendilerince bir sıkıntıları olmadığını biliyorum ancak menajerleri menajercilik oynuyor. Sosa'ya 2 yıllık, Novak'a da 2+1 yıllık sözleşme teklifi yaptık.

"STURRIDGE İÇİN TEKLİF VAR"

Sturridge için bize ulaşan teklif var. İkinci yarıda Sturridge ile devam etme düşüncesindeyiz. Kendisinden yeteri kadar verim alamadık ancak ikinci yarıda çok farklı bir Sturridge izleyeceğimizden eminim.