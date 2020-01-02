02 Ocak 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Nwakaeme kasırgası

Nwakaeme kasırgası
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.01.2020

, Fırtına'da büyük bir başarı istatistiği yakaladı. Nijeryalı yıldızın takım arkadaşlarına gol pası verdiği karşılaşmalarda Karadeniz temsilcisi 13 galibiyet aldı. Sadece 1 kez yenildi.

30 yaşındaki oyuncu son 2 sezonda atılan 98 golün yüzde 29'una direkt etki etti. Böylece forması giydiği son iki sezonda Süper Lig'de takımı adına en fazla gole katkı sağlayan oyuncu oldu (15 gol, 15 asist).

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