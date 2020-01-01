01 Ocak 2020, Çarşamba
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Trabzonspor'un yeni transferi Ndiaye ile ilgili o detay!
Süper Lig'de ilk devre biterken transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da, beklenmedik ayrılık yaşanmış ve Ünal Karaman'la yolların ayrıldığını KAP'a bildirilmişti. Yapacağı takviyelerle birlikte ikinci yarıda farklı bir hoca ve oyuncu grubuyla yola devam edecek bordo-mavili takımda ilk transferini Stoke City'den Badou Ndiaye'yi renklerine katarak gerçekleştirdi. Ndiaye'nin ise neden Trabzonspor'u tercih ettiğinin sebebi de su yüzüne çıktı. İşte transferindeki o çarpıcı detay...
Giriş Tarihi: 01.01.2020 11:07
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