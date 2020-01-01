01 Ocak 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Trabzonspor'un yeni transferi Ndiaye ile ilgili o detay!

Süper Lig'de ilk devre biterken transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da, beklenmedik ayrılık yaşanmış ve Ünal Karaman'la yolların ayrıldığını KAP'a bildirilmişti. Yapacağı takviyelerle birlikte ikinci yarıda farklı bir hoca ve oyuncu grubuyla yola devam edecek bordo-mavili takımda ilk transferini Stoke City'den Badou Ndiaye'yi renklerine katarak gerçekleştirdi. Ndiaye'nin ise neden Trabzonspor'u tercih ettiğinin sebebi de su yüzüne çıktı. İşte transferindeki o çarpıcı detay...

Giriş Tarihi: 01.01.2020 11:07
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Trabzonspor'un yeni transferi Ndiaye ile ilgili o detay!

Süper Lig heyecanına 17 Ocak tarihine kadar mola verilirken futbolseverleri heyecanlandıran bir diğer konu olan transfer hareketliliği için sezon 4 Ocak tarihinde başlıyor.

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Trabzonspor'un yeni transferi Ndiaye ile ilgili o detay!

Birçok kulüpten transfer dedikoduları gelmeye devam ederken kadrosunu güçlendirmek için girişimlere başlayan kulüplerden biri de karadeniz ekibi Trabzonspor. Ligin ilk yarısında fırtına gibi esen bordo-mavililer, devreyi 32 puanla 3. sırada tamamlayarak oynadığı futbol ile şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösteriliyor.

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Trabzonspor'un yeni transferi Ndiaye ile ilgili o detay!

İkinci yarıda da yakalanan bu güzel havayı sürdürmek isteyen Karadeniz ekibinde ilk yarının bitimiyle teknik direktör ayrılığı yaşanmış, Ünal Karaman döneminin kapandığı KAP bildirimi ile duyurulmuştu.

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Trabzonspor'un yeni transferi Ndiaye ile ilgili o detay!

Takımın başına geçecek isim için arayışlar sürerken, eksik görülen bazı mevkilere de oyuncu takviyesi yapmayı planlayan Trabzonspor'da birçok isim gündeme gelmeye devam ediyor.

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Trabzonspor'un yeni transferi Ndiaye ile ilgili o detay!

SAVUNMAYA ESKİ FENERLİ!

Savunma mevkine de takviyeler yapmak isteyen bordo mavililerin gündemine gelen bir diğer isim ise 30 yaşındaki savunma oyuncusu Simon Kjaer.

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