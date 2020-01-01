Trabzonspor'un yeni transferi Ndiaye ile ilgili o detay!

Birçok kulüpten transfer dedikoduları gelmeye devam ederken kadrosunu güçlendirmek için girişimlere başlayan kulüplerden biri de karadeniz ekibi Trabzonspor. Ligin ilk yarısında fırtına gibi esen bordo-mavililer, devreyi 32 puanla 3. sırada tamamlayarak oynadığı futbol ile şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösteriliyor.