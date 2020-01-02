Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir etkisi
Bordo-mavili ekibin kadrosuna kattığı Ndiaye'nin Trabzonspor'u seçmesindeki en büyük nedenlerden birinin de yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir olduğu belirtildi. Transferde araya giren Çimşir, Osmanlıspor'da çalıştığı dönemde 29 yaşındaki orta sahayı keşfedip oyuncunun Bodo-Glimt takımından 350 bin euro'ya alınmasını sağlamıştı.
Ndiaye daha sonra G.Saray'a 7.5 milyon euro bonservis bedeli ile satılmış ardından da da İngiltere macerasına atılmıştı. Senegalli futbolcunun, eski hocasına minnet duyduğu aktarıldı.
KAMPA HAZIR
Teknik direktör Ünal Karaman'ın görevden ayrılmasından sonra takımı 4 Ocak tarihinde başlayacak Antalya kampına götürecek olan yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir, tesislere kamp kurdu. Kampa davet edilecek alt yapı oyuncuları ile gidecek oyuncular konusunda çalışmalar yapan Hüseyin Çimşir'in, transfer edilmesi muhtemel oyuncuları da detaylı bir şekilde izlediği ifade edildi.
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