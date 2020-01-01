01 Ocak 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

3 hazırlık maçı oynanacak

3 hazırlık maçı oynanacak
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 01.01.2020

4 Ocak'ta başlayacak olan devre arası kamp programı şekillenmeye başladı. Bordo-mavililerin burada 3 hazırlık maçı oynamayı planladığı öğrenilirken, kampın 12 Ocak'ta bitmesi bekleniyor. 'un devre arasında hazırlık maçı oynayacağı takımlardan birisi .

4 Ocak'ta başlayacak olan devre arası kamp programı şekillenmeye başladı. Bordo-mavililerin burada 3 hazırlık maçı oynamayı planladığı öğrenilirken, kampın 12 Ocak'ta bitmesi bekleniyor. 'un devre arasında hazırlık maçı oynayacağı takımlardan birisi .

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