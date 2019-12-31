Yusuf Yazıcı'ya büyük şok! Evi soyuldu, arabası çalındı...

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen ve kopan sağ diz ön çapraz bağının ameliyatı için Roma'da bulunan milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın Lille'deki evi soyuldu. Milli oyuncunun evindeki değerli eşyalar ve arabası çalındı.

Sezon başında Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille Kulübü'ne transfer olan Yusuf Yazıcı, Monaco maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavi olmak için İtalya'nın yolunu tutmuştu. Milli futbolcu yılbaşı gecesi büyük bir şok yaşadı.

22 yaşındaki futbolcunun Lille'deki evine hırsız girdi. Değerli eşyaları alınan Yusuf'un arabası da çalındı.

Sağ diz ön çapraz bağı ameliyatı için Roma'da bulunan genç yıldız, haberi İtalya'da aldı. Fransız polisinin kısa süre içerisinde konu ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.



