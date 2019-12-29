Muhteşem Sörloth
2 gol, 1 asistle zafere büyük katkı sağladı. Bir şutu da direkte patladı. Toplam gol sayısını 15, asistlerini 6’ya çıkardı. Alexander Sörloth, Fırtına’nın en büyük silahı...
Trabzonspor'un Norveçli forveti Sörloth, dün yine resital sundu. Sahada basmadık yer bırakmayan ve performansıyla tam not alan 24 yaşındaki futbolcu, güzel oyununu 2 gol ve 1 asistle süsledi. 7'de Abdulkadir Parmak'ın pasında topu ağlana gönderip takımını öne geçiren Sörloth, 47'de de Sturridge'nin sayısında 'al da at' pası verdi. 90+3'te kapanış golünü atan usta kramponun bir şutu da direkte patladı. BU sezon 17'si ligde olmak üzere toplam 26 maçta forma giyen Norveçli, ligde 12, toplamda 15 gole ulaştı. Sörloth, Sturridge'ye verdiği pasla asist sayısını da 6'ya çıkardı. Öte yandan Trabzonspor, Sörloth'un fileleri sarstığı 11 maçta hiç yenilmedi. Norveçli yıldızın gol attığı karşılaşmaların 7'sini kazanan Karadeniz temsilcisi, 4'ünde ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Ayrıca takımını 1-0 öne geçiren Sörloth, ligde en çok açılış golünü atan oyuncu olmayı başardı. 6 maçta ilk golü atan isim oldu. Alexander Sörloth, Stancu'yu geçip gol krallığında da zirveye yerleşti.
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